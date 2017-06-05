Еще две страны объявили о разрыве дипотношений с Катаром

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Еще две страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Йемен и Ливия присоединились к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Египту и Бахрейну, которые 5 июня обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе, заявив о разрыве дипотношений с эмиратом.

Йемен назвал Катар виновным в поддержке экстремистских группировок на йеменской территории.

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом.

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.