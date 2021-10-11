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Еще 24 страны поддержали инициативу США и ЕС по снижению выбросов метана

Еще 24 страны поддержали инициативу США и ЕС по снижению выбросов метана Еще 24 страны, включая Германию, Францию и Японию, заявили о намерении присоединиться к инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана в атмосферу по меньшей мере на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.
Другие страны
11 октября 2021 г. 18:37
Еще 24 страны поддержали инициативу США и ЕС по снижению выбросов метана

Еще 24 страны, включая Германию, Францию и Японию, заявили о намерении присоединиться к инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана в атмосферу по меньшей мере на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из совместного заявления Вашингтона и Брюсселя, распространенного в понедельник Госдепартаментом.

О соответствующей инициативе было объявлено в сентябре. Тогда, помимо США и ЕС, ее поддержали еще семь стран. "После того, как с самого начала о своей поддержке заявили Аргентина, Гана, Индонезия, Ирак, Италия, Мексика и Великобритания <...>, еще 24 страны заявили, что они присоединятся [к инициативе]", - говорится в сообщении. В числе этих 24 государств в заявлении указываются Германия, Израиль, Канада, Киргизия, Франция и Япония. Таким образом, отмечается в документе, теперь в инициативе участвуют 9 из 20 стран, на долю которых приходится основной объем выбросов метана. Кроме того, на долю более чем 30 стран, поддержавших инициативу, приходится 60% глобального ВВП и около 30% общемировых выбросов метана.

Официально инициатива будет запущена на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в ноябре в Глазго. К этому моменту США и ЕС рассчитывают привлечь к участию в инициативе и другие страны. "Успешная реализация инициативы снизит [глобальное] потепление по меньшей мере на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году", - отмечается в совместном заявлении США и ЕС.

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