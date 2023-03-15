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ЕС завершает работу над соглашением по боеприпасам для Украины на 2 млрд евро

ЕС завершает работу над соглашением по боеприпасам для Украины на 2 млрд евро Страны Евросоюза близки к завершению работы над соглашением о пополнении сокращающихся запасов боеприпасов для Украины. Речь идет о сделке на 2 млрд евро.
Другие страны
15 марта 2023 г. 10:41
ЕС завершает работу над соглашением по боеприпасам для Украины на 2 млрд евро

Страны Евросоюза близки к завершению работы над соглашением о пополнении сокращающихся запасов боеприпасов для Украины. Речь идет о сделке на 2 млрд евро.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

Схема соглашения разрабатывалась в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше боеприпасов, в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. По данным издания, послы ЕС обсудят соглашение во время встречи в среду, 15 марта.

План состоит из двух основных элементов - ЕС потратит 1 млрд евро на частичное возмещение странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы из своих собственных запасов, европейские страны осуществят совместные закупки новых боеприпасов на такую же сумму. Идея заключается в том, что вместе они смогут заключать более крупные контракты. Совместный план закупок охватывает не только страны ЕС, но и Норвегию.

Politico пишет, что Россия расходует от 20 тыс. до 60 тыс. снарядов в день, в то время как Украина использует только от 2 тыс. до 7 тыс.. На данный момент страны ЕС предоставили Украине в общей сложности только 350 тыс. 155-миллиметровых снарядов, при этом ЕС потратил 450 млн евро на возмещение расходов стран ЕС.

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Версия на английском языке EU nears deal to restock Ukraine’s diminishing ammo supplies

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