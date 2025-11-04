Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ЕС выделяет Украине 1,8 млрд евро в рамках пятого транша помощи

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 15:59
    Совет ЕС одобрил выделение Киеву пятого транша финансовых средств в размере более 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

    Как сообщает европейское бюро Report cо ссылкой на ЕС, Украина выполнила необходимые условия для получения выплаты.

    ЕС признал успешным выполнение девяти пунктов, необходимых для пятого транша, и одного незавершенного для четвертого: реформы судебной системы, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, финансовые рынки, человеческий капитал, деловую среду, децентрализацию и региональную политику, энергетический сектор, управление критически важным сырьем, зеленый переход и защиту окружающей среды.

    Отмечается, что финансирование в первую очередь будет направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления.

    Ukraine Facility - это финансовая программа ЕС, вступившая в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает выделение до 50 млрд евро в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы. С момента его вступления в силу уже выделено 6 млрд евро в качестве промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и четыре транша в объемах около 4,2, 4,1, 3,5 и 3,2 млрд евро соответственно.

    Стоит отметить, что после провала выделения Украине средств в виде репарационных кредитов за счет замороженных активов ЕС, уже к весне будущего года правительство Украины останется без средств для обеспечения всех сфер жизнедеятельности страны.

