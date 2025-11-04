Aİ Ukraynaya 1,8 milyard avro ayırır
- 04 noyabr, 2025
- 16:03
Avropa İttifaqı Şurası (Aİ) "Ukraine Facility" proqramı çərçivəsində Kiyevə 1,8 milyard avrodan çox məbləğdə beşinci maliyyə tranşının ayrılmasını təsdiqləyib.
"Report"un Avropa bürosunun Aİ-yə istinadən verdiyi məlumata görə, Ukrayna ödənişin alınması üçün zəruri şərtləri yerinə yetirib.
Qeyd olunub ki, maliyyələşdirmə ilk növbədə Ukraynanın makromaliyyə sabitliyinin gücləndirilməsinə və dövlət idarəçiliyinin fasiləsiz işinin dəstəklənməsinə yönəldiləcək.
