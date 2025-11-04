İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Aİ Ukraynaya 1,8 milyard avro ayırır

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:03
    Aİ Ukraynaya 1,8 milyard avro ayırır

    Avropa İttifaqı Şurası (Aİ) "Ukraine Facility" proqramı çərçivəsində Kiyevə 1,8 milyard avrodan çox məbləğdə beşinci maliyyə tranşının ayrılmasını təsdiqləyib.

    "Report"un Avropa bürosunun Aİ-yə istinadən verdiyi məlumata görə, Ukrayna ödənişin alınması üçün zəruri şərtləri yerinə yetirib.

    Qeyd olunub ki, maliyyələşdirmə ilk növbədə Ukraynanın makromaliyyə sabitliyinin gücləndirilməsinə və dövlət idarəçiliyinin fasiləsiz işinin dəstəklənməsinə yönəldiləcək.

    ЕС выделяет Украине 1,8 млрд евро в рамках пятого транша помощи

