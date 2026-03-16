ЕС выделит гумпомощь странам Ближнего Востока на сумму свыше 450 млн евро
- 16 марта, 2026
- 15:19
Евросоюз объявил о выделении гуманитарной помощи странам Ближнего Востока в размере 458 млн евро.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в соцсети Х.
"Мы выделяем 458 млн евро на гуманитарную помощь в поддержку населения Палестины, Ливана, Сирии, Иордании и Египта. Мы по-прежнему привержены соблюдению норм международного гуманитарного права и сотрудничеству с нашими партнерами, чтобы никто не остался без внимания", - сказано в сообщении.
We are delivering €458 million in humanitarian aid to support people in Palestine, Lebanon, Syria, Jordan, and Egypt.— European Commission (@EU_Commission) March 16, 2026
We remain committed to upholding international humanitarian law and working with our partners so that no one is left behind