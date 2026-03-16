İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Aİ Yaxın Şərq ölkələrinə 450 milyon avrodan çox məbləğdə humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 16 mart, 2026
    • 15:33
    Aİ Yaxın Şərq ölkələrinə 450 milyon avrodan çox məbləğdə humanitar yardım ayıracaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) Yaxın Şərq ölkələrinə 458 milyon avro məbləğində humanitar yardımın ayrılacağını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib.

    "Biz Fələstin, Livan, Suriya, İordaniya və Misir əhalisinə dəstək məqsədilə humanitar yardıma 458 milyon avro ayırırıq. Heç kimin diqqətdən kənarda qalmaması üçün beynəlxalq humanitar hüquq normalarına riayət etməyə və tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığa əvvəlki kimi sadiqik", - məlumatda qeyd edilib.

    Avropa İttifaqı Yaxın Şərq Humanitar yardım
    ЕС выделит гумпомощь странам Ближнего Востока на сумму свыше 450 млн евро
    EU to allocate over €450M in humanitarian aid to several Middle East countries

