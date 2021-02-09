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ЕС выделит до 7 млрд евро на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки

ЕС выделит до 7 млрд евро на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки Финансирование призвано стимулировать социально-экономическое восстановление стран по программе Южного соседства
Другие страны
9 февраля 2021 г. 20:06
ЕС выделит до 7 млрд евро на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки

Еврокомиссия (ЕК) представила план партнерства со странами Ближнего Востока и Северной Африки с финансированием до 7 млрд евро на период с 2021 по 2027 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном 9 февраля в Брюсселе.

В нем поясняется, что инициатива включает "специальный экономический и инвестиционный план, призванный стимулировать долгосрочное социально-экономическое восстановление" в странах региона, включенных ЕС в так называемую программу Южного соседства. "В соответствии с новым документом ЕС о добрососедстве, развитии и международном сотрудничестве, на его реализацию будет выделено до 7 млрд евро на период 2021-2027 годов, что может мобилизовать до 30 млрд евро частных и государственных инвестиций в регион в следующем десятилетии", - отметили в Еврокомиссии.

В заявлении поясняется, что новый план будет сосредоточен на пяти областях: развитие человеческого потенциала, управление и верховенство права; устойчивость, процветание и развитие цифровых технологий; мир и безопасность, миграция и мобильность; переход к зеленой энергетике.

В программу Южного соседства ЕС входят 10 стран: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис.

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