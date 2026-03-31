ЕС вновь подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

Министры иностранных дел ряда стран ЕС подчеркнули приверженность обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие преступления, совершенные Россией против Украины с начала войны в феврале 2022 года.

Как сообщает европейское бюро Report, соответствующее совместное заявление приняли представители Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Украины и глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи глав МИД в Киеве и Буче.

"Мы приветствуем недавний прогресс, достигнутый в рамках Совета Европы при поддержке ЕС по созданию Специального трибунала по агрессии против Украины и создания Международной комиссии по претензиям для Украины. Мы также выражаем нашу поддержку расследованиям Международного уголовного суда в отношении ситуации в Украине и призываем все государства-участники к полному сотрудничеству", - указано в документе.

Министры отметили, что они прибыли в Украину почтить память погибших Буче в 2022 году. "В пятый год агрессивной войны России мы вновь заявляем о нашей неизменной и твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и международного права", - говорится в заявлении.