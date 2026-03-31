    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Digər ölkələr
    • 31 mart, 2026
    • 15:20
    Aİ Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib

    Bir sıra Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin xarici işlər nazirləri 2022-ci ilin fevralında müharibənin başlanmasından bəri Rusiyanın Ukraynaya qarşı törətdiyi hərbi və digər cinayətlərə görə tam məsuliyyətin təmin edilməsinə sadiq qaldıqlarını vurğulayıblar.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, müvafiq birgə bəyanatı Kiyev və Buçada xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşünün yekunları üzrə Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Çex Respublikası, Kipr, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, İrlandiya, İtaliya, Latviya, Litva, Lüksemburq, Malta, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, İspaniya, İsveç, Ukrayna nümayəndələri və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas qəbul ediblər.

    "Biz Ukraynaya qarşı təcavüz üzrə Xüsusi tribunalın və Ukrayna üçün iddialar üzrə Beynəlxalq komissiyanın yaradılması ilə bağlı Aİ-nin dəstəyi ilə Avropa Şurası çərçivəsində əldə edilmiş son irəliləyişi alqışlayırıq. Həmçinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı araşdırmalarına dəstəyimizi ifadə edirik və bütün iştirakçı dövlətləri tam əməkdaşlığa çağırırıq", - bəyanatda qeyd olunub.

    Nazirlər vurğulayıblar ki, onlar 2022-ci ildə Buçada ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün Ukraynaya gəliblər:

    "Rusiyanın təcavüzkar müharibəsinin beşinci ilində biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn məqsəd və prinsiplərinə uyğun olaraq beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində Ukraynanın müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəyişməz və qəti dəstəyimizi bir daha bəyan edirik".

    Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Kaya Kallas
    ЕС вновь подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины
    EU reaffirms support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity

