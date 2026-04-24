ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 года

Руководители ведущих институтов Европейского союза согласовали совместную дорожную карту по углублению интеграции единого рынка .

Как сообщает европейское бюро Report, соглашение было подписано на полях неформальной встречи глав государств и правительств ЕС на Кипре Никосом Христодулидисом – президентом страны-председателя в Совете ЕС, главой Европарламента Робертой Метсолой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Документ "Единая Европа - единый рынок" предполагает завершение ключевых реформ к концу 2027 года в условиях нарастающей геополитической и экономической нестабильности. Он предусматривает конкретные цели по принятию законодательных инициатив, регулярный мониторинг прогресса и распределение ответственности между институтами ЕС.

"Эта дорожная карта знаменует поворотный момент в продвижении конкурентоспособности Европы", - заявил Христодулидис.

По его словам, реализация инициативы является "стратегической необходимостью" для укрепления устойчивости и долгосрочного развития ЕС.

Метсола подчеркнула, что инициатива отражает давние призывы парламента к более "сильной, конкурентоспособной и устойчивой Европе". "Мы говорили, что будем принимать смелые решения - и мы это делаем", - заявила она, добавив, что документ обеспечивает предсказуемость для граждан и бизнеса.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что меры, предусмотренные в рамках дорожной карты, "ускорят экономический рост, обеспечат цифровую трансформацию и укрепят промышленную устойчивость" блока. "Это абсолютный приоритет для ЕК, и теперь у нас есть четкий план действий", - заявила она.

Инициатива рассматривается как часть более широкой стратегии ЕС по усилению роли в условиях углубляющейся глобальной конкуренции и структурных экономических вызовов.