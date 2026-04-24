    • 24 aprel, 2026
    • 13:27
    Aİ Vahid Avropa - vahid bazar yol xəritəsini təsdiqləyib

    Avropa İttifaqının (Aİ) aparıcı institutlarının rəhbərləri vahid bazarın inteqrasiyasının dərinləşdirilməsi üzrə birgə yol xəritəsini razılaşdırıblar .

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, razılaşma Kiprdə Aİ dövlət və hökumət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü çərçivəsində Aİ Şurasına sədrlik edən ölkənin prezidenti Nikos Xristodulidis, Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen tərəfindən imzalanıb.

    "Vahid Avropa - vahid bazar" sənədi artan geosiyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik şəraitində 2027-ci ilin sonunadək əsas islahatların başa çatdırılmasını nəzərdə tutur. O, qanunvericilik təşəbbüslərinin qəbulu, tərəqqinin müntəzəm monitorinqi və Aİ institutları arasında məsuliyyətin bölüşdürülməsi üzrə konkret məqsədləri müəyyən edir.

    "Bu yol xəritəsi Avropanın rəqabət qabiliyyətinin təşviqində dönüş nöqtəsini göstərir", - Xristodulidis deyib.

    Onun sözlərinə görə, təşəbbüsün həyata keçirilməsi Aİ-nin dayanıqlığının və uzunmüddətli inkişafının gücləndirilməsi üçün "strateji zərurət"dir.

    Metsola vurğulayıb ki, təşəbbüs parlamentin daha "güclü, rəqabətədavamlı və dayanıqlı Avropaya" dair çoxdankı çağırışlarını əks etdirir. "Biz cəsarətli qərarlar qəbul edəcəyimizi söyləmişdik - və biz bunu edirik", - deyə o bildirib və əlavə edib ki, sənəd vətəndaşlar və biznes üçün proqnozlaşdırılabilirliyi təmin edir.

    Fon der Lyayen öz növbəsində qeyd edib ki, yol xəritəsi çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər blokun "iqtisadi artımını sürətləndirəcək, rəqəmsal transformasiyasını təmin edəcək və sənaye dayanıqlığını gücləndirəcək". "Bu, Avropa Komissiyası üçün mütləq prioritetdir və indi bizim aydın fəaliyyət planımız var", - o bildirib.

    Təşəbbüs dərinləşən qlobal rəqabət və struktur iqtisadi çağırışlar şəraitində Aİ-nin rolunun gücləndirilməsi üzrə daha geniş strategiyasının bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilir.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ursula fon der Lyayen Nikos Xristodulidis Roberta Metsola
    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti