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ЕС призывает международное сообщество дать ответ на действия КНДР

ЕС призывает международное сообщество дать ответ на действия КНДР Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС призывает международное сообщество скоординировано ответить на участившиеся испытания ракет со стороны КНДР.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 22:40
ЕС призывает международное сообщество дать ответ на действия КНДР

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС призывает международное сообщество скоординировано ответить на участившиеся испытания ракет со стороны КНДР.

Как передает Report, об этом говорится в тексте его заявления от имени всех стран ЕС, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. ЕС призывает всех членов ООН и прежде всего членов Совета безопасности в полной мере обеспечить соблюдение санкций", - сказано в тесте.

Подчеркивается, что важно не дать Северной Корее приобретать материалы, знания и финансы для "поддержки незаконных оружейных программ".

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