ЕС призывает к созданию международной коалиции по безопасности в Ормузе

Ситуация в Ормузском проливе указывает на необходимость создания международной коалиции.

Как сообщает Report на зарубежные медиа, об этом глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Каллас не уточнила, какие именно задачи могла бы выполнять такая коалиция.

По ее словам, Европейский союз отвергает любые договоренности, которые ограничивали бы "свободный и безопасный проход через проливы в соответствии с международным правом".