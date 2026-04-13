    • 13 апреля, 2026
    • 19:31
    ЕС призывает к созданию международной коалиции по безопасности в Ормузе

    Ситуация в Ормузском проливе указывает на необходимость создания международной коалиции.

    Как сообщает Report на зарубежные медиа, об этом глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

    Каллас не уточнила, какие именно задачи могла бы выполнять такая коалиция.

    По ее словам, Европейский союз отвергает любые договоренности, которые ограничивали бы "свободный и безопасный проход через проливы в соответствии с международным правом".

    Кая Каллас Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Aİ Hörmüzdə təhlükəsizlik üzrə beynəlxalq koalisiyanın yaradılmasına çağırır
    EU calls for int'l security coalition in Hormuz

