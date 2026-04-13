ЕС призывает к созданию международной коалиции по безопасности в Ормузе
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 19:31
Ситуация в Ормузском проливе указывает на необходимость создания международной коалиции.
Как сообщает Report на зарубежные медиа, об этом глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Каллас не уточнила, какие именно задачи могла бы выполнять такая коалиция.
По ее словам, Европейский союз отвергает любые договоренности, которые ограничивали бы "свободный и безопасный проход через проливы в соответствии с международным правом".
