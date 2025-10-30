ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежи

Еврокомиссия объявила о новом раунде инициативы DiscoverEU, приуроченном к 40-летию Шенгенской зоны, в рамках которой 40 тыс. молодых людей получат возможность бесплатно путешествовать по Европе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявила официальный представитель ЕС Анна-Кайса Итконен.

Подать заявку могут юноши и девушки 2007 года рождения, пройдя короткий онлайн-тест по Европейскому союзу на портале European Youth Portal.

Победители получат не только билеты, но и дисконтную карту для транспорта, жилья, питания и культурных мероприятий в 36 странах.

Прием заявок открыт до 13 ноября 2025 года.