    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 19:16
    ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежи

    Еврокомиссия объявила о новом раунде инициативы DiscoverEU, приуроченном к 40-летию Шенгенской зоны, в рамках которой 40 тыс. молодых людей получат возможность бесплатно путешествовать по Европе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявила официальный представитель ЕС Анна-Кайса Итконен.

    Подать заявку могут юноши и девушки 2007 года рождения, пройдя короткий онлайн-тест по Европейскому союзу на портале European Youth Portal.

    Победители получат не только билеты, но и дисконтную карту для транспорта, жилья, питания и культурных мероприятий в 36 странах.

    Прием заявок открыт до 13 ноября 2025 года.

