ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежи
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 19:16
Еврокомиссия объявила о новом раунде инициативы DiscoverEU, приуроченном к 40-летию Шенгенской зоны, в рамках которой 40 тыс. молодых людей получат возможность бесплатно путешествовать по Европе.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявила официальный представитель ЕС Анна-Кайса Итконен.
Подать заявку могут юноши и девушки 2007 года рождения, пройдя короткий онлайн-тест по Европейскому союзу на портале European Youth Portal.
Победители получат не только билеты, но и дисконтную карту для транспорта, жилья, питания и культурных мероприятий в 36 странах.
Прием заявок открыт до 13 ноября 2025 года.
