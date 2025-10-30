Aİ Şengen zonasının 40 illiyini gənclər üçün pulsuz biletlərlə qeyd edir
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 19:40
Avropa Komissiyası Şengen zonasının 40 illiyinə həsr olunmuş və 40 min gəncə qitədə pulsuz səyahət etmək imkanı verəcək "DiscoverEU" təşəbbüsünün yeni mərhələsini elan edib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Brüsseldə Avropa İttifaqının (Aİ) rəsmi nümayəndəsi Anna-Kaysa İtkonen bildirib.
2007-ci il təvəllüdlü gənclər "European Youth Portal"da Aİ haqqında qısa onlayn testi tamamlayaraq müraciət edə bilərlər.
Qaliblər təkcə biletlər yox, həm də 36 ölkədə nəqliyyat, yaşayış, yemək və mədəni tədbirlər üçün endirim kartı qazanacaqlar.
Ərizə qəbulu noyabrın 13-dək davam edəcək.
Son xəbərlər
20:50
Gürcüstanın keçmiş infrastruktur nazirinin evində axtarış aparılıbRegion
20:41
Nazirlik: Hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı yeni qaydada aparılacaqSosial müdafiə
20:39
Reza Deqati: "Yaradan" filmi tarixi faktları çatdırırMedia
20:36
Foto
TİKA sədri Hikmət Hacıyevlə görüşübXarici siyasət
20:33
Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi Ali Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunubDigər
20:32
"Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasındakı növbəti matçında heç-heçə edibKomanda
20:27
İran "Telegram"ın fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıbRegion
20:22
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində çıxış edibFərdi
20:18
Foto