İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Aİ Şengen zonasının 40 illiyini gənclər üçün pulsuz biletlərlə qeyd edir

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 19:40
    Aİ Şengen zonasının 40 illiyini gənclər üçün pulsuz biletlərlə qeyd edir

    Avropa Komissiyası Şengen zonasının 40 illiyinə həsr olunmuş və 40 min gəncə qitədə pulsuz səyahət etmək imkanı verəcək "DiscoverEU" təşəbbüsünün yeni mərhələsini elan edib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Brüsseldə Avropa İttifaqının (Aİ) rəsmi nümayəndəsi Anna-Kaysa İtkonen bildirib.

    2007-ci il təvəllüdlü gənclər "European Youth Portal"da Aİ haqqında qısa onlayn testi tamamlayaraq müraciət edə bilərlər.

    Qaliblər təkcə biletlər yox, həm də 36 ölkədə nəqliyyat, yaşayış, yemək və mədəni tədbirlər üçün endirim kartı qazanacaqlar.

    Ərizə qəbulu noyabrın 13-dək davam edəcək.

    Avropa Komissiyası Şengen zonası
    ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежи
    EU celebrates 40 years of Schengen with 40,000 free travel passes for young Europeans

    Son xəbərlər

    20:50

    Gürcüstanın keçmiş infrastruktur nazirinin evində axtarış aparılıb

    Region
    20:41

    Nazirlik: Hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı yeni qaydada aparılacaq

    Sosial müdafiə
    20:39

    Reza Deqati: "Yaradan" filmi tarixi faktları çatdırır

    Media
    20:36
    Foto

    TİKA sədri Hikmət Hacıyevlə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:33

    Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi Ali Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunub

    Digər
    20:32

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasındakı növbəti matçında heç-heçə edib

    Komanda
    20:27

    İran "Telegram"ın fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıb

    Region
    20:22

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində çıxış edib

    Fərdi
    20:18
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün seminar keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti