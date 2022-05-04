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ЕС назвал положения очередного пакета санкций в отношении России

ЕС назвал положения очередного пакета санкций в отношении России В Брюсселе проходит заседание Европарламента, где обсуждается шестой пакет санкций Евросоюза против России.
Другие страны
4 мая 2022 г. 11:39
ЕС назвал положения очередного пакета санкций в отношении России

В Брюсселе проходит заседание Европарламента, где обсуждается шестой пакет санкций Евросоюза против России.

Как передает Report, об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Во-первых, мы приводим список высокопоставленных военных офицеров и других лиц, совершивших военные преступления в Буче. Мы знаем, кто вы такие. И вы будете привлечены к ответственности. Во-вторых, мы отключили от Swift Сбербанк – на сегодняшний день крупнейший банк России – и два других крупных банка. В-третьих, мы запрещаем трем крупным российским государственным вещателям выходить в эфир, которые агрессивно усиливают ложь и пропаганду Путина.

Наконец, теперь мы предлагаем ввести запрет на российскую нефть. Давайте внесем ясность: это будет нелегко. Но мы просто должны работать над этим. Мы позаботимся о том, чтобы поэтапно отказаться от российской нефти. Чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом воздействие на наши экономики", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке EU names provisions of 6th package of sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Rusiyaya tətbiq edəcəyi növbəti sanksiyalar paketinin müddəaları açıqlanıb

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