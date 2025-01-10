ЕС готов смягчить санкции против Сирии при прогрессе в политическом переходе

При наличии прогресса в политическом переходе в Сирии, ЕС может смягчить санкции в отношении официального Дамаска.

При наличии прогресса в политическом переходе в Сирии, ЕС может смягчить санкции в отношении официального Дамаска.

Как сообщает Report, об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас написала на своей странице в соцсети "Х", комментируя итоги министерской встречи по Сирии в Риме.

"Вместе с Германией, Францией, Италией, Великобританией и США мы подтвердили необходимость создания инклюзивного правительства в Сирии, защищающего интересы всех меньшинств. ЕС может постепенно ослабить санкции при условии достижения ощутимого прогресса", - написала она.