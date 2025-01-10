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ЕС готов смягчить санкции против Сирии при прогрессе в политическом переходе

ЕС готов смягчить санкции против Сирии при прогрессе в политическом переходе При наличии прогресса в политическом переходе в Сирии, ЕС может смягчить санкции в отношении официального Дамаска.
Другие страны
10 января 2025 г. 12:20
ЕС готов смягчить санкции против Сирии при прогрессе в политическом переходе

При наличии прогресса в политическом переходе в Сирии, ЕС может смягчить санкции в отношении официального Дамаска.

Как сообщает Report, об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас написала на своей странице в соцсети "Х", комментируя итоги министерской встречи по Сирии в Риме.

"Вместе с Германией, Францией, Италией, Великобританией и США мы подтвердили необходимость создания инклюзивного правительства в Сирии, защищающего интересы всех меньшинств. ЕС может постепенно ослабить санкции при условии достижения ощутимого прогресса", - написала она.

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Версия на английском языке Kallas: EU may ease sanctions if there is tangible progress in Syria
Версия на азербайджанском языке Kaya Kallas: Suriyada nəzərəçarpan irəliləyiş olacağı təqdirdə Aİ Dəməşqə qarşı sanksiyaları yumşalda bilər

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