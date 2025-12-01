Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит Казахстан

    Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит Казахстан

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта 3 декабря прибудет с официальным визитом в Казахстан.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев журналистам в Брюсселе.

    Он выразил надежду, что это послужит дальнейшему развитию отношений между сторонами и определит их будущее поступательное направление.

    "Сегодня мы провели 22 заседание Совета по сотрудничеству ЕС-Казахстан. Это было своего рода празднование 10-летия со дня подписания Расширенного соглашения о партнерстве между Казахстаном и ЕС", - подчеркнул министр.

