Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит Казахстан

Председатель Европейского совета Антониу Кошта 3 декабря прибудет с официальным визитом в Казахстан.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев журналистам в Брюсселе.

Он выразил надежду, что это послужит дальнейшему развитию отношений между сторонами и определит их будущее поступательное направление.

"Сегодня мы провели 22 заседание Совета по сотрудничеству ЕС-Казахстан. Это было своего рода празднование 10-летия со дня подписания Расширенного соглашения о партнерстве между Казахстаном и ЕС", - подчеркнул министр.