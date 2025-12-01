İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ermek Koşerbayev: Avropa Şurasının rəhbəri 3 dekabrda Qazaxıstana səfər edəcək

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antoniu Koşta dekabrın 3-də Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın xarici işlər naziri Ermek Koşerbayev Brüsseldə jurnalistlərə açıqlayıb.

    O, bu səfərin tərəflər arasındakı münasibətlərin daha da inkişafına xidmət edəcəyinə və onların gələcək istiqamətini müəyyənləşdirəcəyinə ümidvar olduğunu etdiyini bildirib.

    Nazir vurğulayıb: "Bu gün biz Aİ–Qazaxıstan Əməkdaşlıq Şurasının 22-ci iclasını keçirdik. Bu, Qazaxıstan və Aİ arasında genişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasının 10 illiyinin qeyd olunması idi".

    Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит Казахстан

