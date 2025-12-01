Ermek Koşerbayev: Avropa Şurasının rəhbəri 3 dekabrda Qazaxıstana səfər edəcək
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 22:34
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antoniu Koşta dekabrın 3-də Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın xarici işlər naziri Ermek Koşerbayev Brüsseldə jurnalistlərə açıqlayıb.
O, bu səfərin tərəflər arasındakı münasibətlərin daha da inkişafına xidmət edəcəyinə və onların gələcək istiqamətini müəyyənləşdirəcəyinə ümidvar olduğunu etdiyini bildirib.
Nazir vurğulayıb: "Bu gün biz Aİ–Qazaxıstan Əməkdaşlıq Şurasının 22-ci iclasını keçirdik. Bu, Qazaxıstan və Aİ arasında genişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasının 10 illiyinin qeyd olunması idi".
