Эритрея разорвала дипломатические отношения с Эфиопией

Эритрея объявила о разрыве дипломатических отношений с Эфиопией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее решение приняли власти страны.

Этот шаг последовал после того, как Эфиопия распорядилась закрыть свое посольство в Эритрее и объявила 10 эритрейских дипломатов персонами нон грата.

В Министерстве иностранных дел Эфиопии объяснили эти меры "прямыми и косвенными враждебными действиями и воинственностью" со стороны Эритреи.