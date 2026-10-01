Эритрея разорвала дипломатические отношения с Эфиопией
Другие страны
- 01 октября, 2026
- 23:32
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Эритрея объявила о разрыве дипломатических отношений с Эфиопией.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее решение приняли власти страны.
Этот шаг последовал после того, как Эфиопия распорядилась закрыть свое посольство в Эритрее и объявила 10 эритрейских дипломатов персонами нон грата.
В Министерстве иностранных дел Эфиопии объяснили эти меры "прямыми и косвенными враждебными действиями и воинственностью" со стороны Эритреи.
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