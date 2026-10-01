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    Эритрея разорвала дипломатические отношения с Эфиопией

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 23:32
    Эритрея разорвала дипломатические отношения с Эфиопией

    Эритрея объявила о разрыве дипломатических отношений с Эфиопией.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее решение приняли власти страны.

    Этот шаг последовал после того, как Эфиопия распорядилась закрыть свое посольство в Эритрее и объявила 10 эритрейских дипломатов персонами нон грата.

    В Министерстве иностранных дел Эфиопии объяснили эти меры "прямыми и косвенными враждебными действиями и воинственностью" со стороны Эритреи.

    Эритрея Эфиопия Дипломатические отношения
    Eritreya Efiopiya ilə diplomatik əlaqələri kəsib
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