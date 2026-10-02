Eritreya Efiopiya ilə diplomatik əlaqələri kəsib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 00:26
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Eritreya Efiopiya ilə diplomatik əlaqələri kəsdiyini elan edib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərarı ölkə hakimiyyəti qəbul edib.
Bu addım Efiopiyanın Eritreyadakı səfirliyinin fəaliyyətini dayandırmaq barədə qərar verməsindən və 10 eritreyalı diplomatı "persona non grata" - arzuolunmaz şəxs elan etməsindən sonra atılıb.
Efiopiyanın Xarici İşlər Nazirliyində bu tədbirlər Eritreyanın "birbaşa və dolayı düşmənçilik xarakterli hərəkətləri və döyüşkən mövqeyi" ilə izah edilib.
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