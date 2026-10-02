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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Eritreya Efiopiya ilə diplomatik əlaqələri kəsib

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 00:26
    Eritreya Efiopiya ilə diplomatik əlaqələri kəsib

    Eritreya Efiopiya ilə diplomatik əlaqələri kəsdiyini elan edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərarı ölkə hakimiyyəti qəbul edib.

    Bu addım Efiopiyanın Eritreyadakı səfirliyinin fəaliyyətini dayandırmaq barədə qərar verməsindən və 10 eritreyalı diplomatı "persona non grata" - arzuolunmaz şəxs elan etməsindən sonra atılıb.

    Efiopiyanın Xarici İşlər Nazirliyində bu tədbirlər Eritreyanın "birbaşa və dolayı düşmənçilik xarakterli hərəkətləri və döyüşkən mövqeyi" ilə izah edilib.

    Diplomatik nümayəndəliklər Efiopiya Eritreya
    Эритрея разорвала дипломатические отношения с Эфиопией
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