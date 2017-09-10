Эрдоган заявил о готовности Турции помочь беженцам из Мьянмы

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности оказать помощь беженцам из Мьянмы, которые находятся в Бангладеш.

Как передает Report, в ходе первого в истории саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который проходит в Астане, президент Турции заявил, что мусульмане в настоящий момент переживают ряд трудностей, и призвал укреплять единство и сотрудничество для их преодоления.

"В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать свои дома. Мы должны приложить усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним. Вместе с правительством Мьянмы и Бангладеш мы хотим работать для того, чтобы предотвратить эту человеческую драму. Те мусульмане, которые ищут убежище в Бангладеш, тоже нуждаются в помощи. Мы сообщили властям Бангладеш, что мы хотим помочь в этом отношении", - сказал президент Турции в ходе своего выступления.