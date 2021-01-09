Эрдоган выразил готовность расширять отношения с Ливаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился сегодня в резиденции "Вахтеддин" в Стамбуле с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Саадом Харири

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился сегодня в резиденции "Вахтеддин" в Стамбуле с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Саадом Харири.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Переговоры прошли в формате один на один.

Обсуждались вопросы развития турецко-ливанских отношений в политической, экономической, торговой и культурной сферах.

Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив регионального сотрудничества.

В ходе беседы президент Эрдоган выразил готовность к дальнейшему всестороннему углублению и укреплению двусторонних связей, которые опираются на глубокие исторические корни.

Глава государства подчеркнул, что политическая стабильность в Ливане имеет важное значение не только для самих ливанцев, но и для мира и спокойствия во всем регионе.

Турецкий лидер добавил, что Анкара и впредь будет вносить вклад в единство и благополучие дружественного и братского ливанского народа.

Саад Харири, в свою очередь, поблагодарил президента Эрдогана за поддержку, оказываемую Турцией Ливану, включая инвестиции в экономику страны.