Эрдоган: Олланд расскажет мне детали его встречи с Путиным

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что французский коллега Франсуа Олланд расскажет ему о состоявшейся в Москве встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Президент Олланд поговорит с президентом Путиным. Он (глава Франции. — «Газета.Ru») сказал, что потом поделится со мной информацией», — отметил Эрдоган.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Париже 30 ноября.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальной отмены визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре в Россию не было, но теперь «в воздухе висит много вопросов».