Трамп позвонил Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на канцелярия турецкого лидера.

Согласно информации, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Соединенными Штатами, а также ситуацию в Газе. Президент Турции отметил, что его визит в Вашингтон еще больше укрепил отношения между Анкарой и Вашингтоном, и подчеркнул важность принятия мер по укреплению сотрудничества во всех областях, особенно в оборонной промышленности",- говорится в сообщении.

Эрдоган также заявил, что Анкара приветствует любые мирные инициативы по урегулированию ситуации в Газе и активизирует дипломатические контакты в этом направлении.