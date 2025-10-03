Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Трамп позвонил Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию в Газе

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на канцелярия турецкого лидера.

    Согласно информации, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

    "В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Соединенными Штатами, а также ситуацию в Газе. Президент Турции отметил, что его визит в Вашингтон еще больше укрепил отношения между Анкарой и Вашингтоном, и подчеркнул важность принятия мер по укреплению сотрудничества во всех областях, особенно в оборонной промышленности",- говорится в сообщении.

    Эрдоган также заявил, что Анкара приветствует любые мирные инициативы по урегулированию ситуации в Газе и активизирует дипломатические контакты в этом направлении.

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olub

