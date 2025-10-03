İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 19:16
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla amerikalı həmkarı Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Trampın təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışığı zamanı Türkiyə ilə ABŞ arasında ikitərəfli əlaqələr və Qəzzadakı vəziyyət müzakirə edilib.

    Ərdoğan Vaşinqtona səfərinin Türkiyə-ABŞ əlaqələrini daha da gücləndirdiyini və iki ölkə arasında bütün sahələrdə, xüsusilə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək üçün addımların atılmasının vacib olduğunu bildirib.

    O, Türkiyənin Qəzza başda olmaqla bütün regionda sülh və əmin-amanlığın təmin edilməsi üçün sıx səylər göstərdiyini və bu məqsədə yönəlmiş təşəbbüsləri alqışladıqlarını bildirib.

    Prezident Ərdoğan Türkiyənin sülh üçün diplomatik səylərini sürətləndirdiyini və qlobal sülhə töhfə verməyə davam edəcəyini vurğulayıb. O söyləyib ki, İsrailin hücumlarına son qoyulması regionda sülhün bərqərar olmasına yönəlmiş təşəbbüslərin uğuru üçün çox vacibdir.

