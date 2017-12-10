Эрдоган: Мы покажем, что будет нелегко осуществить решение Трампа по поводу Иерусалима

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган заявил, что объявление Иерусалима столицей Израиля со стороны президента США Дональда Трампа не имеет под собой никакой юридической силы.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.

С таким выступлением турецкий лидер выступил на митинге сторонников Партии справедливости и развития. Он назвал Израиль "террористическим государством."

"Дорожной картой, которую мы определим во время чрезвычайного заседания Организации исламского сотрудничества в среду в Стамбуле, мы покажем, что не так уж и легко будет реализовать это решение."Он отметил, что вопрос Иерусалима будет обсуждаться и во время визита президента России Владимира Путина в Турцию.