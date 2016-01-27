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    Эмомали Рахмон назначил свою дочь руководителем президентского аппарата

    Озода Рахмон до этого занимала должность первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил свою дочь Озоду Рахмон руководителем президентского аппарата.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

    Озода Рахмон до этого занимала должность первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана.

    В новой должности она сменила Бахтиера Худоерзода, кандидатура которого предложена на рассмотрение парламента на пост председателя Центральной комиссии.

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