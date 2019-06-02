Emirates исключил возможность начала полётов Boeing 737 Max до конца 2019 г.

Разрешение на возобновление полетов самолетов Boeing 737 Max скорее всего не будет получено до конца нынешнего года.

Как передаёт Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщил эмиратский журнал Arabian Business со ссылкой на президента авиакомпании Emirates Тима Кларка.

По его словам, разрешение может быть получено после того, как удастся заручиться поддержкой всех регуляторов.

"Ожидается задержка от регулирующих органов Канады, Европы, Китая. Нужно больше времени, чтобы эти самолеты возобновили полеты. Если это случится до Рождества, я буду сильно удивлен", - заявил господин Кларк на конференции Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Сеуле.

По его словам, компании Boeing необходимо принять факт, что насколько бы хорошо они не исправили системы самолета, получить разрешение возможно только с поддержкой регуляторов.

Ранее сообщалось, что Boeing устранила неисправности в программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходит обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как полагают эксперты, и привело к крушению самолета Boeing 737 Max в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек.