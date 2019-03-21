Власти США сообщили о разработке Boeing нового ПО для моделей 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о том, что американская компания Boeing разрабатывает сервисный бюллетень для авиаперевозчиков, который, в частности, включает в себя новое программное обеспечение (ПО) по управлению полетами в самолетах моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 9.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте регулятора.

В заявлении также говорится, что Boeing разработал связанное с этим ПО руководство по обучению летных экипажей.

В FAA отметили, что установка нового программного обеспечения эксплуатантами самолетов этой модели является приоритетной задачей для управления.

За последние полгода произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре прошлого года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта лайнер Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли.

После крушения в Эфиопии многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а Boeing приостановила их поставки клиентам. Глава Boeing Деннис Меленберг пообещал принять необходимые меры и сделать самолеты серии 737 MAX более безопасными.