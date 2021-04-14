Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа.

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметило агентство PA.

во вторник британский монарх приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Пил оставил высшую придворную должность 1 апреля, проработав на этом посту более 14 лет. В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. 73-летний Пил собирался сложить полномочия еще в конце 2020 года, однако в условиях пандемии коронавируса согласился отсрочить свой уход на несколько месяцев. Во вторник он передал монарху скипетр лорда-камергера в ознаменование своего ухода со службы при королевском дворе. Как указало агентство, возращение Елизаветы II к исполнению своих обязанностей спустя лишь четыре дня после смерти принца Филипа свидетельствует о ее "глубоком чувстве долга" перед страной.

Паркер стал восьмым лордом-камергером за время правления 94-летней Елизаветы II. В его ведении находится хозяйственная деятельность королевского двора. Кроме того, он служит каналом коммуникации между монархом и Палатой лордов британского парламента, а также организует государственные визиты и свадебные церемонии с участием членов королевской семьи. Должность, которая была создана еще в конце XIV века, как правило, занимают лица, имеющие статус пэра.

Именно Паркер в силу своей новой должности будет заниматься организацией похорон герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет. Траурное мероприятие состоится 17 апреля на территории Виндзорского замка под Лондоном.