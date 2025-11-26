Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Экс-президент Перу Вискарра приговорен к 14 годам тюрьмы

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 23:51
    Перуанский суд приговорил экс-президента страны Мартина Вискарру к 14 годам лишения свободы по коррупционному делу.

    Как передает Report, трансляцию заседания вела радиостанция RPP.

    По одному из эпизодов Вискарра получил восемь лет тюрьмы, по другому - шесть. "По совокупности преступлений общий срок наказания составляет 14 лет лишения свободы. Наказание должно быть реальным и подлежит немедленному исполнению", - говорится в приговоре, который зачитала судья.

    По версии следствия, будучи губернатором департамента Мокегуа (2011-2014 гг.), Вискарра получал взятки от компаний, участвовавших в тендерах на реализацию различных проектов. Политик отрицает свою вину.

    Он занял пост президента в марте 2018 года после ухода в отставку Педро Пабло Кучински, который на тот момент был главой государства. В ноябре 2020 года парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны. Политика признали "морально недееспособным" из-за сообщений о его причастности к коррупционным схемам в Мокегуа.

