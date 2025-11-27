İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Perunun keçmiş prezidenti 14 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 00:05
    Perunun keçmiş prezidenti 14 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Peru məhkəməsi ölkənin keçmiş prezidenti Martin Viskarranı korrupsiya işi üzrə 14 il həbs cəzasına məhkum edib.

    "Report"un məlumatına görə, iclas RPP radiostansiyası tərəfindən yayımlanıb.

    Viskarra bir maddə üzrə səkkiz, digər maddə üzrə isə altı il həbs cəzası alıb. "Bütün cinayətlərə görə ümumi cəza 14 ildir. Cəza qüvvədə olmalı və dərhal icra edilməlidir", - hakim bildirib.

    İstintaqın versiyasına görə, Viskarra Mokequa departamentinin qubernatoru olarkən (2011-2014) müxtəlif layihələr üzrə tenderlərdə iştirak edən şirkətlərdən rüşvət alıb. Siyasətçi təqsirini inkar edir.

    Martin Viskarra 2018-ci ilin martında o vaxtkı dövlət başçısı Pedro Pablo Kuçinskinin istefasından sonra prezidentliyə başlayıb. 2020-ci ilin noyabrında Peru parlamenti Viskarranın prezident vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına səs verib. Siyasətçi Mokequadakı korrupsiya sxemlərində iştirakı ilə bağlı məlumatlara görə "mənəvi cəhətdən səriştəsiz" hesab edilib.

