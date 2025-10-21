Экс-президент Франции прибыл в тюрьму

Экс-президент Франции Саркози прибыл в тюрьму.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что у дома, перед тем, как его отвезли в исправительное учреждение, его встретили журналисты и толпа людей, скандирующие "Николя! Николя!".

Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании избирательной кампании 2007 года из средств лидер Ливии Муаммара Каддафи.

Со времен Второй мировой войны это первый французский президент, оказавшийся за решеткой. Он будет отбывать наказание в тюрьме Ла-Санте в камере площадью около 9 кв.м.