Экс-президент Франции прибыл в тюрьму

    • 21 октября, 2025
    • 11:52
    Экс-президент Франции Саркози прибыл в тюрьму.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Сообщается, что у дома, перед тем, как его отвезли в исправительное учреждение, его встретили журналисты и толпа людей, скандирующие "Николя! Николя!".

    Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании избирательной кампании 2007 года из средств лидер Ливии Муаммара Каддафи.

    Со времен Второй мировой войны это первый французский президент, оказавшийся за решеткой. Он будет отбывать наказание в тюрьме Ла-Санте в камере площадью около 9 кв.м.

