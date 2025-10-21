Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya salınıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:14
    Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozi həbsxanaya gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, aparılmazdan əvvəl onu evi qarşısında jurnalistlər və "Nikola! Nikola!" qışqıran bir kütlə qarşılayıb.

    N.Sarkozi 2007-ci ildəki seçki kampaniyasını Liviyadan daxil olan vəsaitlə qeyri-qanuni maliyyələşdirdiyi üçün 5 il həbs cəzasına məhkum edilib.

    O, La-Sant həbsxanasında təxminən 9 kvadrat metr sahəsi olan kamerada cəza çəkəcək.

