Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya salınıb
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 12:14
Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozi həbsxanaya gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.
Bildirilir ki, aparılmazdan əvvəl onu evi qarşısında jurnalistlər və "Nikola! Nikola!" qışqıran bir kütlə qarşılayıb.
N.Sarkozi 2007-ci ildəki seçki kampaniyasını Liviyadan daxil olan vəsaitlə qeyri-qanuni maliyyələşdirdiyi üçün 5 il həbs cəzasına məhkum edilib.
O, La-Sant həbsxanasında təxminən 9 kvadrat metr sahəsi olan kamerada cəza çəkəcək.
Son xəbərlər
12:30
Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının katibliyinə rəhbərlik İlahə Qədimovaya həvalə olunubFərdi
12:29
Paşinyan: Ermənistanda həqiqi hərbi xidmət müddəti 1,5 ilə qədər azaldılacaqRegion
12:28
Ramin Məmmədov: Din xadiminin əsas missiyalarından biri cəmiyyətin mənəvi immunitetini qorumaqdırDin
12:27
DGK: 9 ayda 1 tondan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıbBiznes
12:25
"Sabah"ın 400-cü qolunun müəllifi: "Klubda ilk qolumu vurduğum üçün xoşbəxtəm"Futbol
12:21
Ursula fon der Lyayen Ukrayna məsələsinin həllində Trampın səylərini dəstəkləyibDigər ölkələr
12:21
Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kosmik xidmətlərin reallaşdırılmasına başlayıbİKT
12:20
Yerlan Akkenjenov: "Qazaxıstan və Azərbaycan enerji sahəsində strateji sazişlər imzalayacaq"Energetika
12:14