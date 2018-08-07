Экс-премьеру Малайзии предъявят новые обвинения

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Антикоррупционная комиссия Малайзии вызвала бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, находящегося под следствием по делу о коррупции в национальном инвестиционном фонде 1MDB, на свое заседание для допроса в связи с готовящимся предъявлением экс-премьеру новых обвинений, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, 8 августа Наджибу Разаку предъявят обвинения, предусмотренные Законом об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма и накоплением средств, полученных незаконным путем 2001 года.