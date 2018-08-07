 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-премьеру Малайзии предъявят новые обвинения

    © AP Photo / Aaron Favila

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Антикоррупционная комиссия Малайзии вызвала бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, находящегося под следствием по делу о коррупции в национальном инвестиционном фонде 1MDB, на свое заседание для допроса в связи с готовящимся предъявлением экс-премьеру новых обвинений, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Напомним, 8 августа Наджибу Разаку предъявят обвинения, предусмотренные Законом об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма и накоплением средств, полученных незаконным путем 2001 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi