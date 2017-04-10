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    Экс-министр обороны Испании умерла на 47-м году жизни

    Карме Чакон найдена мертвой в своем доме в Мадриде

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Бывшая министр обороны Испании Карме Чакон найдена мертвой в своем доме в Мадриде.

    Как сообщает Report со ссылкой на El Mundo, официальная причина смерти не называется, но  отмечается, что у Чакон были проблемы с сердцем.

    Чакон родилась в Эсплугес-де-Льобрегат в Барселоне и уже в 16 лет вступила в молодежное подразделение социалистической партии. В Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) она вступила в 23 года. В 2000 году Чакон стала депутатом нижней палаты парламента, а через четыре года стала ее вице-спикером.

    В 2008 году при правительстве Хосе Луиса Сапатеро она заняла пост министра обороны, будучи на седьмом месяце беременности, тем самым вызвав внимание СМИ.

    В 2013 году она оставила депутатское кресло, чтобы стать преподавателем в Майами-Дейд-колледж во Флориде. Из ИСРП она вышла в 2016 год.

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