​Экс-министр Франции умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции, председатель совета департамента О-де-Сен, французский политический деятельно армянского происхождения Патрик Деведжян скончался от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.

Патрику Деведжян было 75 лет.

По последним данным, число заболевших во Франции составляет 37 575 человек, число летальных исходов — 2 314.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.