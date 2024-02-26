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Экс-лидер Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг

Экс-лидер Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключённых по делу о госперевороте.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 04:14
Экс-лидер Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключённых по делу о госперевороте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на новостной портал G1.

"Болсонару выступил в поддержку амнистии заключённых в рамках дела о госперевороте 8 января на проспекте Паулиста (в центре Сан-Паулу). Манифестация была созвана по инициативе Болсонару, люди заняли около шести кварталов", - отмечает СМИ.

"Я ищу мира... Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие", - цитирует СМИ Болсонару.

Экс-президент в очередной раз заявил, что не имел отношения к попытке госпереворота.

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