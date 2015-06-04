Экс-губернатор Род-Айленда решил участвовать в выборах президента США

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Бывший губернатор штата Род-Айленд Линкольн Чейфи объявил о намерении участвовать в выборах президента США от Демократической партии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

О своих планах Чейфи сообщил во время выступления в университете Джорджа Мейсона в Арлингтоне, штат Вирджиния, сообщает агентство Рейтер.

Чейфи стал четвертым кандидатом в президенты США от демократической партии. О своем выдвижении ранее заявила бывшая госсекретарь Хилари Клинтон, конкуренцию ей также решили составить сенатор-либерал Берни Сандерс и бывший губернатор штата Мэриленд демократ Мартин O'Мэлли. Действующий президент Барак Обама не может выдвигаться на третий срок.

Решение об участии в президентской гонке также приняли девять республиканцев. Среди них сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Рэнд Пол и Марк Хакаби. Кроме того, о президентских амбициях заявили бывший сенатор Рик Санторум, бывшая глава компании НР Карли Фиорина, бывший известный нейрохирург Бен Карсон и бывший губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки. Губернатор штата Луизиана Бобби Джиндал, по данным СМИ, объявит о своем намерении участвовать в выборах в июне текущего года.

Наиболее сильными вероятными кандидатами от республиканцев считаются бывший губернатор Флориды Джеб Буш и нынешний губернатор Висконсина Скотт Уокер, однако они пока не объявили о своих намерениях.