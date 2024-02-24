Экоактивисты перекрыли ключевую трассу через перевал в Альпах между Австрией и Италией

Сторонники природоохранного движения Letzte Generation ("последнее поколение") перекрыли движение по полосе на автомобильной трассе через альпийский перевал Бреннер на границе Австрии и Италии.

Сторонники природоохранного движения Letzte Generation ("последнее поколение") перекрыли движение по полосе на автомобильной трассе через альпийский перевал Бреннер на границе Австрии и Италии.

Как передает Report, об этом движение сообщило на своей официальной странице в социальной сети "Х".

Этот маршрут является одним из ключевых для европейской экономики.

"Оркестр StreetNoise ("шум улиц") сегодня играет вместе с группой "Последнего поколения" на автобане Бреннер. Вместе они прерывают ежедневное движение на юг на ископаемом топливе, выступая против отсутствия мер по защите климата со стороны политиков и требуя права на выживание", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, акция прервалась вскоре после прибытия полиции, убедившей протестующих покинуть магистраль.