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Экоактивисты перекрыли ключевую трассу через перевал в Альпах между Австрией и Италией

Экоактивисты перекрыли ключевую трассу через перевал в Альпах между Австрией и Италией Сторонники природоохранного движения Letzte Generation ("последнее поколение") перекрыли движение по полосе на автомобильной трассе через альпийский перевал Бреннер на границе Австрии и Италии.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 17:22
Экоактивисты перекрыли ключевую трассу через перевал в Альпах между Австрией и Италией

Сторонники природоохранного движения Letzte Generation ("последнее поколение") перекрыли движение по полосе на автомобильной трассе через альпийский перевал Бреннер на границе Австрии и Италии.

Как передает Report, об этом движение сообщило на своей официальной странице в социальной сети "Х".

Этот маршрут является одним из ключевых для европейской экономики.

"Оркестр StreetNoise ("шум улиц") сегодня играет вместе с группой "Последнего поколения" на автобане Бреннер. Вместе они прерывают ежедневное движение на юг на ископаемом топливе, выступая против отсутствия мер по защите климата со стороны политиков и требуя права на выживание", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, акция прервалась вскоре после прибытия полиции, убедившей протестующих покинуть магистраль.

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