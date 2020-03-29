Еврокомиссия займется поиском дополнительных средств для борьбы с коронавирусом

Еврокомиссия (ЕК) готова к поиску дополнительных средств для оказания помощи наиболее пострадавшим от COVID-19 странам ЕС, если ее поддержит Еврогруппа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках своего заявления "О предложениях по борьбе с экономическим последствиями кризиса коронавируса".

"Европейский совет поручил Еврогруппе выступить с предложениями в течение следующих недель", - напомнила она о решении глав государств и правительств.

"Комиссия примет участие в этих обсуждениях и готова оказать помощь, если ее поддержит Еврогруппа. Это необходимо, так как фискальное пространство для новых инструментов ограничено и идет последний год MFF (Долгосрочного бюджетного плана ЕС - ред.)", - обещала она.

Она отметила, что параллельно ЕК работает над предложениями для восстановительного этапа в рамках существующих договоров ЕС. По ее словам, немедленную поддержку можно оказать, максимально гибко применив существующие фонды. В настоящее время комиссия работает над этим.

Кроме того, Еврокомиссия предложит изменения в Долгосрочный бюджетный план ЕС, которые позволят устранить последствия кризиса коронавируса. Это будет включать "пакет стимулов, который обеспечит поддержание сплоченности внутри союза благодаря солидарности и ответственности".

На заседании Европейского совета, прошедшем 26 марта в форме видеоконференции, министрам финансов Еврогруппы дано задание в течение двух недель представить предложения, "с учетом беспрецедентного характера шока COVID-19".

Напомним, что в феврале в Брюсселе прошел специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета не нашел поддержки на саммите и был направлен в Еврокомиссию на доработку. Лидеры 27 стран пока не смогли договориться как о параметрах формирования бюджета, так и конкретных статьях расходов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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