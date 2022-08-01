ЕК выделила Молдове первый транш макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) направила Молдове первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 млн евро.

Еврокомиссия (ЕК) направила Молдове первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан.

"Сегодня Европейская комиссия перевела Молдове первый транш в размере 50 млн евро из макрофинансовой помощи в размере 150 млн евро, которую мы одобрили весной в Европейском парламенте. 35 млн евро — это кредиты на льготных условиях и 15 млн евро — безвозвратные европейские фонды", — сказал он.

По словам евродепутаты, деньги позволят республике покрыть часть своих потребностей в финансировании, возникших из-за притока беженцев, энергокризиса, пандемии коронавируса. Выплаты строго зависят от бесперебойной работы программы с Международным валютным фондом, а также от прогресса в ключевых областях, согласованных с Евросоюзом, таких как борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление или энергетическая независимость.

"Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс", — считает евродепутат.

Макрофинансовая помощь ЕС состоит из двух компонентов: 30 млн евро в виде гранта, 120 млн — кредита. Финансовая помощь будет предоставляться в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании. Деньги будут выплачены тремя частями в период с 2022 по 2024 год.