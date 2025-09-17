ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАС

Среди предложений по индивидуальным санкциям, одобренным сегодня на заседании коллегии Еврокомиссии, 10 членов политбюро вооруженной группировки ХАМАС, совершившей два года назад террористическую атаку на Израиль и убившей около 1200 человек и взявшей более 250 в заложники.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Среди них есть лица, находящиеся как в Газе и на Западном берегу, так и других странах.

Как пояснили в ЕК, подобные санкции касаются как в замораживании их имущества и других активов, так и препятствование возможным доходам в ЕС, а также въезда на территорию союза.

ХАМАС ранее признана ЕС террористической организацией.

Как и решение об индивидуальных санкциях в отношении израильских министров и поселенцев, для вступления в силу оно должно быть утверждено на Совете ЕС.