ЕК планирует разморозить €550 млн для Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) планирует разморозить порядка €550 млн для Венгрии в стремлении обойти вето Будапешта на санкции в отношении России.

Как передает Report, сообщает FT.

Сегодня президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что 19-й пакет санкций в отношении РФ существенно ужесточает ограничения в энергетической и финансовой сферах.

В 2022 году ЕС заморозил около €22 млрд из фондов сплочения ЕС, предназначавшихся для Венгрии. Цель этих фондов - сглаживание экономического неравенства между странами Евросоюза и инвестиции в инфраструктурные, образовательные и социальные проекты отдельных стран объединения.