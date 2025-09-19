Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    ЕК планирует разморозить €550 млн для Венгрии

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 16:38
    ЕК планирует разморозить €550 млн для Венгрии

    Еврокомиссия (ЕК) планирует разморозить порядка €550 млн для Венгрии в стремлении обойти вето Будапешта на санкции в отношении России.

    Как передает Report, сообщает FT.

    Сегодня президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что 19-й пакет санкций в отношении РФ существенно ужесточает ограничения в энергетической и финансовой сферах.

    В 2022 году ЕС заморозил около €22 млрд из фондов сплочения ЕС, предназначавшихся для Венгрии. Цель этих фондов - сглаживание экономического неравенства между странами Евросоюза и инвестиции в инфраструктурные, образовательные и социальные проекты отдельных стран объединения.

    Еврокомиссия Венгрия разморозка средств пакет санкций
    Macarıstanın 550 milyon avro vəsaitə çıxışının bərpası planlaşdırılır

    Лента новостей