Экономика Азербайджана в 2025 году: рекордные валютные резервы, расширение нефтегазовых операций на Ближнем Востоке

Геополитические процессы в мире в 2025 году оказывали влияние на экономику большинства стран мира. В результате в течение года на мировых рынках наблюдалась переменчивая внешняя конъюнктура. С одной стороны, особенно во второй половине года, наблюдалось удешевление нефти и газа. С другой стороны, наблюдается существенный рост цен на золото, серебро и другие благородные металлы. Например, цены на золото за год более чем 50 раз обновляли рекорд и достигли $4,5 тыс. за унцию. В целом, с начала года золото подорожало порядка на 70%, демонстрируя лучшую годовую динамику с 1979 года. Что касается серебра, то цены впервые превысили отметку в $82 за унцию, в том числе из-за ожиданий нехватки металла в условиях высокого промышленного спроса. В таких условиях правительству Азербайджана удалось обеспечить макроэкономическую стабильность в стране, провести ряд реформы, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны и улучшения бизнес-среды, сдержать инфляцию в прогнозируемом диапазоне, а также обеспечить повышение уровня жизни в стране за счет реального роста зарплат.

Макроэкономика

Несмотря на сложную внешнюю макросреду, гибкие действия профильных государственных структур Азербайджана обеспечили, в целом, макроэкономическую стабильность. В результате за 11 месяцев 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17,7% - до рекордного уровня $83,6 млрд. При этом валютные резервы в 17 раз (!) превышают внешний долг страны. Тем самым сформирована, говоря языком международных рейтинговых агентств, необходимая "подушка безопасности", которая надежна защищает экономику Азербайджана от всевозможных внешних шоков.

При этом некоторая волнообразность в темпах экономического роста пока сохраняется. В один год экономика демонстрирует высокие темпы экономического роста, как например в 2022 и в 2024 годах, после этого в следующий год имеет место некоторое замедление темпов экономического роста, как например в 2023 и в 2025 годах. Но это во многом связано с внешнеэкономической конъюнктурой. Например, согласно оценкам Международного валютного фонда, рост мировой экономики в 2025 году замедлится до 3,2% с 3,3% в 2024 году. Такой же оценки придерживается Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает замедления мирового ВВП в этом году до 2,5% с 2,9% в 2024 году.

По итогам 11 месяцев 2025 года рост ВВП Азербайджана составил 1,6%. В 2024 году экономика выросла на 4,1%. На замедление темпов экономического роста повлияли ряд внешних и внутренних факторов. Среди внешних факторов можно отметить нестабильность на нефтяном рынке, что проявилось в более низких ценах на нефть. В 2024 году средняя экспортная цена нефти марки Azeri Light составила около $84 за баррель. Однако, в 2025 году цена на азербайджанскую нефть была ниже. По итогам первого полугодия цена составила $73,8 за баррель, по итогам 9 месяцев она опустилась до $70,2/ бар, а в четвертом квартале будет еще ниже. Среди внутренних факторов, повлиявших на замедление темпов экономического роста, можно отметить сохраняющуюся тенденцию снижения добычи нефти, незначительный рост добычи газа (за 11 месяцев 2025 года спад нефтегазового ВВП составил 1,8%), а также высокую базу ВВП 2024 года. Рост в ненефтегазовом секторе составил умеренные 3,2%.

В среднесрочной перспективе темпы роста ВВП Азербайджана будут значительно выше текущих показателей. По оценкам правительства, в 2026-2029 годах экономика будет расти в среднем на 3,5% ежегодно, а рост в ненефтегазовом секторе будет порядка 5%. Согласно различным оценкам международных финансовых институтов, в 2026 году рост мировой экономики будет на уровне 2,8-3,2% и приблизительно такие темпы сохранятся в краткосрочной перспективе. Таким образом, в среднесрочный период экономика Азербайджана будет расти более высокими темпами, чем мировая.

В текущем году наблюдалось некоторое ускорение уровня инфляции. Если в 2024 году среднегодовая инфляция замедлилась с 8,8% до 2,2%, то в 2025 года она держалась на уровне около 6%. Такая ситуация была обусловлена как внешними, так и внутренними факторами. Главным внешним фактором является подорожание импорта вследствие высокой инфляции в основных странах-партнерах. Что касается внутренних факторов, то рост спроса, а также увеличение денежных доходов населения подогревали инфляционные тенденции. Но, в целом, инфляция находилась в коридоре, определенным правительством и Центробанком, а именно (4±2%). Кроме этого, рост номинальных денежных доходов населения в текущем году (8,1% за 11 месяцев) был выше годовой инфляции (5,5% на конец ноября), что обеспечило высокую покупательную способность населения (розничный товарооборот вырос за 11 месяцев вырос на 3,7%).

Энергетика

Нефтегазовый сектор традиционно играет важную роль в экономике Азербайджана. В 2025 году в этом секторе произошло много интересных и важных событий, которые подтвердили растущий интерес иностранных инвесторов к сфере ТЭК Азербайджана, а также усиление международных позиций страны в этом секторе.

Одно из значимых событий года – начало поставок в августе азербайджанского газа в Сирию. Поставки осуществляются по газопроводу Килис-Алеппо в рамках трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Турцией и Сирией. Таким образом, в Сирию можно экспортировать в год порядка 2 млрд кубометров газа. Ожидается, что реализация проекта позволит значительно улучшить систему энергоснабжения до 5 млн абонентов в этом регионе Сирии. Таким образом, число стран, покупающих газ у Азербайджана, достигло 14-ти. Кроме того, в декабре SOCAR объявила о договоренности с катарской UCC Holding о создании совместного предприятия для обеспечения топливом международного аэропорта Дамаска (Сирия).

В 2025 году SOCAR расширила свою операционную деятельность за рубежом – прежде всего в регионе Ближнего Востока. В частности, Госнефтекомпания Азербайджана в конце января заключила сделку с компанией Union Energy на приобретение 10% долевого участия в проекте "Тамар" (в Израиле – ред.), одном из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье. Это приобретение знаменует собой первую крупную инвестицию SOCAR в проекты по разведке и добыче в Средиземноморье. Тамар - газовое месторождение, открытое в январе 2009 года. Первый газ на месторождении был получен в апреле 2013 года. По данным независимой оценки запасов, проведенной NSAI, предполагаемые запасы природного газа на месторождении составляют около 13,73 трлн куб. футов (389 млрд кубометров). Кроме этого, SOCAR и Union Energy в марте подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке газа в исключительной экономической зоне Израиля. Консорциум в составе Госнефтекомпании, британской BP Plc и израильской NewMed Energy получил лицензии на разведку газа в Зоне I-6 ИЭЗ Израиля в Средиземном море.

Среди успешных договоренностей Госнефтекомпании в текущем году можно отметить следующие: с германской SEFE - контракт на закупку газа на 10 лет (годовой объем постепенно будет доведен до 1,5 млрд кубометров); с Министерством энергетики Узбекистана и "Узбекнефтегаз" - соглашение о разделе продукции (PSA), предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона (инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд); с API Holding - о приобретении 99,82% акций Italiana Petroli S.p.A. (IP Group, завершение сделки ожидается в первом квартале 2026 года).

Все эти договора направлены на расширение географии деятельности SOCAR, диверсификацию структуры доходов компании, а также трансформацию ее в транснациональную компанию, имеющую большой портфель проектов в различных частях мира.

Эффективная деятельность Азербайджана и его иностранных партнеров привела к тому, что добыча газа в стране достигла 50 млрд кубометров в год, улучшилась инфраструктура для транспортировки газа. Азербайджан и Турция в марте ввели в эксплуатацию трубопровод Ыгдыр- Нахчыван для поставок газа в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана (НАР). В церемонии запуска газопровода посредством видеоконференцсвязи приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Газ из Азербайджана, поступая в НАР через территорию Турции, решит проблему газоснабжения автономной республики.

Кроме того, акционеры проекта крупнейшего в регионе месторождения газа - Шахдениз – в июне подписали окончательное инвестиционное решение (FID, final investment decision) по проекту строительства компрессорной платформы Shah Deniz Compression (SDC). Проект SDK стоимостью $2,9 млрд является продолжением двух предыдущих фаз разработки месторождения. Целью данного проекта является обеспечение доступности запасов газа низкого давления на месторождении и обеспечение их добычи, что позволит достичь максимальной газоотдачи месторождения. Ожидается, что проект позволит добывать и экспортировать около 50 млрд кубометров дополнительного газа и около 25 млн баррелей дополнительного конденсата с месторождения.

Азербайджан также подписал соглашение (об основных, не создающих юридических обязательств условиях) с XRG, международным инвестиционным подразделением государственной компании ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company, ОАЭ), об инвестициях в рамках Южного газового коридора.

Британская BP plc в этом году приобрела по 35% долевого участия в проектах разработки месторождения Карабах и перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара в азербайджанском секторе Каспийского моря. Оставшиеся 65% в обоих проектах сохранила SOCAR за собой. Оператором по обоим проектам выступит BP.

Как известно, одним из ключевых направлений для Азербайджана в энергетике является возобновляемые источники (ВИЭ). Азербайджан в последние годы в этом направлении проводит активную деятельность, добился значимых достижений. Это касается увеличения числа реализуемых проектов, а также расширения партнеров. В этом году в этом направлении было осуществлено два крупных проекта: BP, SOCAR Green и Фонд развития предпринимательства Азербайджана подписали окончательное инвестиционное решение по проекту строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраильском районе (инвестиции – $200 млн), BP, SOCAR и другие инвесторы Сангачальского нефтегазового терминала утвердили проект его электрификации (инвестиции – $220 млн); в июне состоялось открытие электростанции "8 Ноября" в Мингячевире, в результате общая генерирующая мощность станции увеличилась до 1 880 МВт.

Одновременно с этим Азербайджан продолжает активную реализацию крупных проектов в сфере "зеленой энергии", которые затрагивают страны Центральной Азии, Южного Кавказа, Турцию и Европейский союз. В частности, министры энергетики Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии подписали меморандум по сотрудничеству в сфере "зеленой" энергии, тем самым дав старт процессу создания нового коридора, а Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали документ о создании совместного предприятия ООО "Yaşıl Dəhliz Birliyi" ("Союз зеленого коридора") для реализации проекта "Коридор зеленой энергии Центральная Азия - Азербайджан ".

Валютный рынок

Макроэкономическая стабильность и относительно комфортные цены на углеводороды обеспечили стабильность и на валютном рынке страны. В 2025 году сохранилась тенденция, когда предложение на валютном рынке превышало спрос. В результате Госнефтефонд Азербайджана за 9 месяцев 2025 года сократил продажи инвалюты на валютных рынках на 24,3% - до $4,35 млрд. Если в первом квартале 2025 года объемы продаж валюты со стороны фонда составили $2,42 млрд, во втором - $1,3 млрд, то в третьем квартале они упали до $632,2 млн. Кроме этого, по данным Центробанка за 11 месяцев объем покупки обменными пунктами инвалюты у населения на $393 млн превысил продажу наличной валюты.

Вследствие такой ситуации валютные резервы Центробанка за 11 месяцев выросли на 4,3% - до $11,4 млрд, тогда как активы ГНФАР за 9 месяцев выросли на 16,9% - примерно до $70,2 млрд.

В целом, можно констатировать, что правительство адаптировалось к текущим условиям на нефтегазовом рынке, а именно к колебаниям цен на нефть. ГНФАР и ЦБА осуществляют гибкую политику, которая позволяет защитить валютные резервы страны от этих ценовых колебаний. Поэтому в нынешних условиях все разговоры о возможной девальвации маната являются несостоятельными. Экономических предпосылок для этого сейчас нет. Кроме этого, профицит счета текущих операций платежного баланса сохраняется в положительной динамике – профицит равен $3 млрд за 9 месяцев. Также во внешней торговле имеется профицит за 11 месяцев на уровне $2,2 млрд (снизилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие более низких цен на углеводороды и роста импорта почти на 13%). Таким образом, ситуация на валютном рынке в текущем году оставалась стабильной. Этот процесс сопровождался дедолларизацией вкладов населения – удельный вес вкладов физлиц в инвалюте сократился до 29% на конец ноября.

Фискальная политика

Относительно комфортные цены на нефть и стабильный рост ненефтегазовых налоговых доходов обеспечили формирование значительного дефицита госбюджета. Согласно данным Минфина, в январе-ноябре текущего года доходы госбюджета составили 35,6 млрд манатов (+4,6% от показателя 11 месяцев прошлого года), расходы – 31,4 млрд манатов (+1,2%), а профицит - 4,2 млрд манатов (+39,5%). Такая ситуация позволила в течение 2025 года своевременно и в полном объеме исполнять бюджетные расходы.

Кроме этого, с учетом наличия значительного профицита в госбюджете и обеспечения дополнительных доходов госбюджета, Минфин в текущем году внедрил новый механизм – проведение депозитных аукционов, в рамках которых размещал на краткосрочный период средства казначейского счета в системообразующих банках страны. Данный механизм обеспечил дополнительные доходы госбюджета в размере 98,6 млн манатов. Таким образом, депозитные аукционы доказали свою эффективность и можно ожидать, что Минфин в 2026 году продолжит использовать данный механизм.

Финансы

Центральный банк Азербайджана с учетом инфляции и внутреннего спроса/предложения в 2025 году придерживался смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). В текущем году ЦБА провел 8 заседаний по учетной ставке, на 6 из них он оставлял ставку без изменений, а дважды принимал решение по ее снижению – каждый раз на 25 базисных пункта. В результате текущая учетная ставка составляет 6,75% - на минимальном уровне за последние 4 года и близка к нейтральной процентной ставке.

Что касается финансового сектора, то и здесь ситуация находится под контролем. Текущий год обошелся без потрясений для финсектора. Активы банков за год выросли на 17,1% и достигли 58,7 млрд манатов на конец 1 декабря. Кредитный портфель банков при этом вырос за отчетный период на 8,4% - до 27,9 млрд манатов, вклады населения – на 14,3% - до 15,8 млрд манатов.

Позитивная динамика сохраняется и на рынке страхования: премии страховщиков в январе-ноябре составили около 1,4 млрд манатов (+11,7% от показателя 11 месяцев 2024 года), выплаты – 844,8 млн манатов (+21,7%). Аналогичная ситуация прослеживается и в других сегментах финансового рынка.

Итоги 2025 года создают условия для всестороннего экономического развития страны в 2026 году. В следующем году завершается реализация "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", направленной на обеспечение устойчивого роста и диверсификации экономики через развитие цифровой экономики, "зеленой" энергетики, повышения уровня жизни и обеспечения конкурентоспособности. Эта стратегия призвана обеспечить плавный переход экономики от постковидного периода к экономическому развитию более ускоренными темпами в 2027-2030 гг. Правительство Азербайджана уже начало процесс разработки стратегии на новый среднесрочный период.

Аналитическая служба Report