МО Турции: Позиция СДС наносит ущерб территориальной целостности Сирии

Позиция Сирийских демократических сил (СДС) наносит ущерб территориальной целостности и стабильности Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорилось на ежегодном отчетном брифинге Министерства национальной обороны (МО) Турции.

Было отмечено, что, если правительство Сирии проявит инициативу по обеспечению единства и целостности, Турция окажет этому поддержку: "СДС продолжает выдвигать требования о децентрализации и федерализме, при этом не предпринимая попыток интеграции во власть. Как мы подчеркивали ранее, эта позиция СДС наносит ущерб территориальной целостности и стабильности Сирии. Если правительство Сирии решит проявить инициативу для обеспечения единства и целостности, Турция окажет ему поддержку".

В сообщении также подчеркивается, что с правительством Сирии продолжается тесное сотрудничество на основе принципа "Единое государство, единая армия", а процесс интеграции внимательно отслеживается.