АБР: Раскрытие потенциала Среднего коридора ускорит развитие трансграничного финтеха

    31 декабря, 2025
    Раскрытие потенциала Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ) способно стимулировать трансграничное развитие финтеха, увеличить торговые потоки и углубить экономическую интеграцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Азиатского банка развития (АБР), для цифровизации коридора необходимы согласованные договоренности по трансграничному обмену данными и управлению цифровой инфраструктурой, подкрепленные своевременной координацией и межсекторальным подходом.

    В АБР отмечают, что взаимное признание лицензий могло бы сыграть важную роль и быть увязано с подходами, реализуемыми в рамках проектов mBridge и Aperta в сфере трансграничного торгового финансирования и открытого банкинга. Оба проекта реализуются с участием Грузии.

    По мнению банка, финтех-ориентированное региональное сотрудничество между странами ТМТМ, включая Азербайджан, Китай, Грузию, Казахстан и Туркменистан, а также Турцию, может стать новым элементом финансовой инфраструктуры в более широком контексте Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

    АБР также подчеркивает, что концепция Среднего коридора со временем может трансформироваться в привлекательное финтех-предложение для других стран региона. Потенциал финтех-ориентированного сотрудничества вдоль всего маршрута ТМТМ может представлять интерес даже для государств, скептически оценивающих практическую отдачу межгосударственного взаимодействия в сфере финтеха.

    Выявление финтех-ориентированных факторов и мер в рамках дорожной карты Среднего коридора, по мнению банка, могло бы стать отправной точкой для создания трансграничной регуляторной "песочницы", расширения круга вовлеченных региональных регуляторов и продвижения общих принципов открытого банкинга через профильные региональные форумы.

