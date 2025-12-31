Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Правительство Индии заявило, что страна стала четвертой экономикой в мире

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 14:55
    Правительство Индии заявило, что страна стала четвертой экономикой в мире

    Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире с объемом ВВП в $4,18 трлн.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении правительство страны, содержащем обзор реформ 2025 года.

    "При ВВП в $4,18 трлн Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение следующих 2,5-3 лет с прогнозируемым ВВП в $7,3 трлн к 2030 году", - cказано в сообщении.

    Реальный ВВП Индии вырос на 8,2% во втором квартале 2025-2026 финансового года, по сравнению с 7,8% в первом квартале и 7,4% в четвертом квартале прошлого финансового года.

    Согласно прогрозу Всемирного банка, в 2026 году рост экономики составит 6,5%. Агентство Moody`s ожидает, что Индия останется самой быстрорастущей экономикой среди стран G20 с ростом на 6,4% в 2026 году и 6,5% в 2027 году.

    Индия рост экономики объем ВВП Moody's

    Последние новости

    15:43

    В Финском заливе поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

    Другие страны
    15:38

    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

    Внутренняя политика
    15:31

    Операция против ИГИЛ в Турции: задержаны еще 125 человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:16

    В Турции три пастуха попали под снежную лавину

    В регионе
    15:14

    Минобороны Украины: Беспилотниками поражены НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе

    В регионе
    14:58
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    14:58

    Чистые внутренние активы азербайджанских банков выросли на 17,2% за год

    Финансы
    14:56

    АБР: Раскрытие потенциала Среднего коридора ускорит развитие трансграничного финтеха

    Финансы
    14:55

    Правительство Индии заявило, что страна стала четвертой экономикой в мире

    Другие страны
    Лента новостей